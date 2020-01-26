المهرجان الأول للتسوق في تراغن -((صور))

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انطلقت في مدينة تراغن فعاليات المهرجان الأول للتسوق الذي نظمته جمعية “قافلة حرائر الجنوب”، بالتعاون مع مؤسسة الواحة للتنمية والتطوير فرع غات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بأشجار النخيل ومنتجاتها في مجمل المنطقة الجنوبية .

بدأت الفعاليات -تحت شعار “النخلة أم”- داخل قاعة النخيل على أنغام وايقاعات تراث التوارق المشاركين من من غات وبمشاركة فنية من مرشدات فوج تراغن، أعقب ذلك فقرات خطابية تلتها مراسم افتتاح معرض المهرجان بحضور شخصيات ومؤسسات رسمية ومدنية واجتماعية من داخل تراغن وخارجها .

احتوى المعرض على المأكولات والمشروبات المعتمدة في تصنيعها على منتجات النخلة والصناعات التقليدية التي تقوم على سعف النخلة وجذوعها وكرنافها وبقايا تمورها.

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