ختام ملتقى لرجال الأعمال الليبيين في درنة

أخبار ليبيا 24 –خاص

اختتمت يوم السبت أعمال ملتقى رجال الأعمال الذي نظمته وأشرفت عليه غرفة التجارة والصناعة درنة تحت شعار (الأزمة المالية والاقتصادية الليبية التشخيص والعلاج ) واستمر لمدة يومين.

وحضر الملتقى، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، وبمشاركة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق ورئيس الغرفة التجارية المشتركة الليبية المصرية وغرفة التجارة والصناعة سرت ومجلس رجال أعمال مدينة الزاوية.

وتمثلت محاور الملتقى، في الأزمة المالية والاقتصادية في ليبيا أسبابها تداعياتها وسبل تجاوزها، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستقرار الآلي والاقتصادي والتحديات التي تواجهه، والمتطلبات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار الوطني والخارجي، والمعالجات المقترحة في ضوء تجارب دولية.

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