تراجع إنتاج النفط الليبي بنسبة 75 بالمئة نتيجة إغلاق أهم الموانئ

كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل نحو 75% ليهبط إلى نقطة 320 ألف برميل يوميا من مستوى 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال المؤسسة، في بيان نشرته يوم السبت، بـ “انخفض معدل إنتاج النفط من أكثر 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 320154 برميلا في اليوم”، مشيرة إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج بلغ حتى يوم 23 يناير 2020 ” 3907318 برميلا في غضون 6 أيام”.

وأضاف البيان أن “إجمالي إنتاج الغاز قد بلغ 50235527 مليون قدم مكعب في اليوم حتى 23 يناير 2020”.

ودعت المؤسسة في بيانها، إلى “إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فورا، وذلك من أجل ضمان استمرار إمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي بهذه الإيرادات الحيوية”.

وأكدت المؤسسة على أن الخسائر المباشرة التي تسبب فيها “الإقفال غير القانوني لمنشآتها” تقدر بحوالي 256.6 مليون دولار أمريكي حتى 23 يناير 2020 “وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج”.

وقالت قوات خليفه حفتر إن إغلاق أهم موانئ النفط في ليبيا جاء استجابة لمطالب شعبية تطالب العدالة في توزيع الثروات النفطية، إلى جانب اتهام حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، باستخدام عائدات النفط في “تمويل الإرهاب”، في إشارة الى إرسال تركيا مقاتلين إلى البلاد.

