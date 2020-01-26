ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 26 يناير 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.40 دينار
|4.39 دينار
|اليورو
|4.81 دينار
|4.73 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.73 دينار
|5.65 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.66 دينار
|الدينار التونسي
|1.55 دينار
|1.47 دينار
|الجنية المصري
|0.27 دينار
|0.262 دينار
|الدينار الاردني
|6.05 دينار
|5.97 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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