اقتصاد

هبوط أسعار النفط و”برنت” يتكبّد أشدّ خسارة أسبوعية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط العالمية أكثر من 2% في ختام تداولات الأسبوع حيث تكبد برنت أشد خسارة أسبوعية له بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بما قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 60.69 دولارا للبرميل، منخفضا بنسبة 2.2%، وبالمقابل يشار إلى أن خام القياس العالمي قد هبط 6.4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ أواخر ديسمبر 2018.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي على 54.19 دولارا للبرميل منخفضة بمقدار 2.5% ونزلت 7.4% على مدار الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر يوليو .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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