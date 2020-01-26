خسائر إغلاق النفط بلغت 318 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر التي تكبدها القطاع إثر إغلاق الموانئ والحقول النفطية وحالة القوة القاهرة المُعلنة منذ الـ18 من يناير الجاري، بلغت 318 مليون دولار، بعد أن بلغت 256.6 مليون دولار حتى تاريخ 23 يناير.

وأضافت المؤسسة في بيان حصرت فيه حجم الخسائر، أن معدل إنتاج الخام انخفض إلى أقل من 285 ألف برميل باليوم بعدما كان يفوق الـ1.2 مليون برميل يوميا.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لإنهاء إغلاقات الحقول والموانئ بصورة وصفتها بـ”غير القانونية” مُطالبة بفتح المجال أمام الجهات المعنية لاستئناف عمليات الإنتاج.

ومن جهة أخرى، طمأنت المؤسسة الوطنية المواطنين بتوفر الوقود بكميات كبيرة في المناطق الوسطى والشرقية على وجه الخصوص.

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