مساعٍ لتفعيل اتفاقيات ليبيا مع المعهد العربي للتخطيط

عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق اجتماعا بمقر الديوان برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية وبحضور كل من مديرة مكتب التميز المؤسسي بالوزارة وعدد من المديرين بالأقسام المختلفة.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية لليبيا بالإضافة إلى التطرق لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاقتصاد والصناعة وبين المعهد العربي للتخطيط فيما يتعلق بإعداد خارطة استثمارية للبلاد مبنية على أسس علمية واعتماداً على دراسات ميدانية لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى للمستثمرين.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جاء من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات النوعية للدولة ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي وزارة الاقتصاد والصناعة بخصوص دعم وتطوير المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.

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