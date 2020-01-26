الوطنية للنفط: تراجع إنتاج النفط إلى 284 ألف برميل، والخسائر تبلغ 318 مليون دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إن إنتاج النفط تراجع بنسبة

76.3%، إلى متوسط 284.1 ألف برميل يوميا نتيجة الإغلاق غير القانوني للنفط، وبلغت

الخسائر 318 مليون دولار لا يمكن تعويضها.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أن الوقود متوفر في

المناطق الوسطى والشرقية حيث تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، أما مستودعات

المناطق الغربية فتشكو من نقص الإمدادات؛ بسبب الحرب القائمة.

وناشدت المؤسسة إنهاء إقفال الحقول والموانئ النفطية، واستئناف الإنتاج فورا؛ من أجل إيصال الوقود لكل المناطق، ورفد دورة الاقتصاد الليبي بهذه الإيرادات الحيوية.

يذكر أن خسائر إغلاق الموانئ النفطية تبلغ 77 مليون دولار يوميًّا، وفقا للمؤسسة الوطنية للنفط

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