مؤسسة النفط: خسائر إغلاق النفط بلغت 318 مليون دولار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، تراجع إنتاج النفط إلى حوالي 284 ألف برميل في اليوم نتيجة إغلاق عدد من الموانئ وتعطل الإنتاج في عدد من الحقول النفطية.

وأكدت المؤسسة في نشرتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط الصادرة اليوم الأحد، أن الاقتصاد الليبي تكبد خسائر بلغت 318 مليون دولار منذ يوم 18 يناير الجاري وحتى يوم الجمعة الماضية الموافق 24 يناير.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج بلغ أربعة ملايين و843 ألفا و165 برميلا منذ 18 يناير الجاري، مؤكدة تعرض الاقتصاد الليبي إلى خسائر جسيمة يصعب تعويضها، وفق تعبيرها.

وأضافت المؤسسة، أن الوقود لا يزال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، إذ تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، منوه بأن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني نقصًا في الإمدادات؛ بسبب الحرب القائمة، كما أن إيصال الوقود إلى المنطقة الجنوبية يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن مستودع الوقود بطريق المطار يتعرض لقصف متكرر؛ مما يمنع إيصال الوقود إلى بعض المناطق.

وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء الإقفال والسماح باستئناف الإنتاج فورا، لضمان استمرار وصول إمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق وإنعاش الاقتصاد بالإيرادات الحيوية.

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط قد وصل قبل إغلاق الموانئ وبعض الحقول النفطية إلى مليون و200 ألف برميل، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

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