الذهب.. يرتفع لأعلى مستوى مدفوعاً بمخاوف انتشار «كورونا»

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1579.50 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81، بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونغ كونغ في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض. وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.

ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير كانون الثاني، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 18.16 دولار ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني وسجلت 18.32 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.7 % إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 % إلى 996.15 دولار.

