الإتحاد الأوروبي.. يعلق بشأن الـ«بريكست»

لندن ستنشر أهدافَها في المفاوضاتِ في الوقتِ المناسب بعد حروجها من الإتحاد

قال ستيفن باركلي وزيرُ شؤونِ الخروجِ من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إنّ بريطانيا ستحدد المزيدَ من التفاصيلِ فيما يتعلق بأهدافِها في اتفاقٍ للتجارةِ الحرة مع الاتحادِ الأوروبي في الشهرِ المقبل.

وأوضح الوزيرُ ستيفن باركلي أنّ لندن ستنشر أهدافَها في المفاوضاتِ في الوقتِ المناسب بعدَ أنْ يكتملَ خروجُها من الاتحادِ في الواحدِ والثلاثين من يناير كانون الثاني الجاري.

وأضاف أنّ بريطانيا ستتحكم في قواعدِها ، ولن تكونَ مستقبِلةً للقواعد.

كما ستتمكن من تحديدِ معاييرَ عاليةٍ في حقوقِ العمالِ والبيئة ودعمِ الدولةِ في إطارِ تلك السياسةِ التجارية.

