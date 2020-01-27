نقابة مصفاة الزاوية تُوزّع أسطوانات الغاز بـ3 دنانير

قالت نقابة مصفاة الزاوية اليوم الاثنين إنها ستقوم باستئناف عملية توزيع أسطوانات الغاز وفقا لضوابط معينة منها إبراز التصريح النفطي، ويطلب من غير المستخدمين الذهاب إلى نقطة مستودع البريقة.

وأضافت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيتم توزيع الأسطوانات دون التقيد باختيار اللون والحجم.

وأشارت إلى أن سعر الأسطوانة سيبلغ 3 دنانير وتمنح أسطوانة واحدة لكل مستخدم، ومن بين الضوابط التي أفادت بها النقابة أيضا أن فريق التوزيع غير مكلف من إدارة الشركة ويعمل تطوعا، وبالمقابل إذا نقصت إسطوانة واحدة تلزمه النقابة بالتوقف عن هذا العمل.

وطالبت نقابة مصفاة الزاوية جميع المستخدمين تفهم آلية التوزيع وعدم الازدحام أمام نقطة التوزيع حرصا على الاستمرار في تخفيف جزء من معاناة المواطنين.

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