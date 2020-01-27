ْسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 27 يناير 2020، الساعة القيم الآتية:

– الدولار الأمريكي – طرابلس 4.41 و4.415 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.46 دينار

اليورو = 4.80 دينار

الجنية الإسترليني 5.70 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.55 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدولار الكندي 2.77 دينار

الدينار الأردني 6.05 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.40 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ161 دينار

كسر الفضة 2.05 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.66 الجمهورية –4.70 التنمية دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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