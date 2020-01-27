ْسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 27 يناير 2020، الساعة القيم الآتية:
– الدولار الأمريكي – طرابلس 4.41 و4.415 دينار
الدولار الأمريكي – بنغازي 4.46 دينار
اليورو = 4.80 دينار
الجنية الإسترليني 5.70 دينار
الليرة التركية 0.74 دينار
الدينار التونسي 1.55 دينار
الجنية المصري 0.27 دينار
الدولار الكندي 2.77 دينار
الدينار الأردني 6.05 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.40 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ161 دينار
كسر الفضة 2.05 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار
دولار بشيك المصدق: 4.66 الجمهورية –4.70 التنمية دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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