هيئة الرّقابة الإداريّة تناقش مشاكل شركة ليبيا للنّفط

البيضاء 27 يناير 2020 (وال) – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الأستاذ عبد السلام الحاسي، اليوم الإثنين في مكتبة مع مدير إدارة المكاتب والإدارات بالمنطقة الشرقية لشركة ليبيا للنفط، وحضر الاجتماع السيد مدير الإدارة الفرعية للرقابة على الشركات.

هذا وقد نوقش خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه شركة ليبيا للنفط، من حيث تعدد مجالس الإدارة بها، وكذلك مشكلة الحسابات المصرفية للشركة والتي ستؤدي إلى التأثير على الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تعتبر مهمة في المرحلة التي تمر بها البلاد .

وأكد رئيس الهيئة على أن المرحلة الحالية صعبة وأدت إلى انقسام العديد من الشركات التي من المفترض أن تقدم خدمات للمواطن، وأن هيئة الرقابة الإدارية سوف تتعامل مع هذا الملف.(وال – البيضاء) رس

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