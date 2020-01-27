اقتصاد

الرقابة الإدارية تتابع حلحلة مشاكل “ليبيا للنفط”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي اليوم الإثنين اجتماعا مع مدير إدارة المكاتب والإدارات بالمنطقة الشرقية لشركة ليبيا للنفط، بحضور مدير الإدارة الفرعية للرقابة على الشركات.

وتطرق الاجتماع للمشاكل التي تواجه شركة ليبيا للنفط والتي تتمثل بتعدد مجالس الإدارة بها بالإضافة إلى مشكلة الحسابات المصرفية للشركة التي ستؤدي إلى التأثير على الخدمات التي تقدمها الشركة.

ومن جهته أكد الحاسي أن المرحلة الحالية أدت إلى انقسام العديد من الشركات التي من المفترض أن تُركز على تقديم خدمات أفضل للمواطن، مضيفا أن هيئة الرقابة الإدارية ستتعامل مع هذا الملف وفق الإجراءات القانونية التي حددها المشروع.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة تصحيح أوضاع مجلس الإدارة لتستمر الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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