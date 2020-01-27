“المحاسبة” يُطالب بتشغيل محطتي كهرباء سوسة ولملودة

عقد رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبد ربه صالح، الإثنين، اجتماعا طارئا مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية لبحث أسباب عدم تنفيذ أعمال محطتي توليد كهرباء سوسة ولملودة.

وأبدى صالح تساؤلاته عن الأسباب والمشاكل التي عرقلت البدء بتنفيذ المحطتين، التي وافق الديوان على عقد تنفيذها منذ عام 2015 كما ناقش أسباب عدم قيام الهيئة بصيانة وتشغيل محطة توليد البيضاء بقدرة 66 ميغاوات بالإضافة إلى محطتي طبرق ودرنة.

وطالب بضرورة معالجة مشاكل الخطوط الناقلة (القوارشة – مراوة)، والقيام بالإجراءات اللازمة لها من خلال توفير الكوابل وقطع الغيار، وذلك مع وفرة الإنتاج في محطة شمال بنغازي.

وفي السياق ذاته نوه رئيس الديوان إلى أن المشروعات الكبيرة الاستراتيجية تحتاج إلى وقت كبير ومبالغ طائلة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن وحالة الانقطاعات المتكررة يستوجب على الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء ضرورة القيام بأعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار للأصول الثابتة وإعادة زيادة عمرها الافتراضي.

يُذكر أن تشغيل محطتي سوسة ولملودة سيُساهم بشكل كبير في سد العجز الحاصل في الشبكة وتوقف المحطات الأخرى.

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