المؤسسة الوطنية للنفط: – الإنتاج قد ينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا – أنتجنا اليوم 262 ألف برميل فقط – جهود جارية لإعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة – مصفاة الزاوية سَتُعطى الأولوية من حيث توفير الخام

