لجنة تنظيم وترخيص لافتات الدعاية ببنغازي تواصل بتسليم تراخيص لافتات الصادرة عن اللجنة

بنغازي 27 يناير 2020 (وال)- تواصل لجنة تنظيم وترخيص لافتات الدعاية والإعلان ببلدية بنغازي، عملها بتسليم تراخيص لافتات صادرة عن اللجنة بعدد (5) تراخيص، تخص مختبر الحياة للتحاليل الطبية الكائن بحي سيدي حسين.

هذا وكما سلمت اللجنة التراخيص لمفوض شركة السديم الحديثة للدعاية والإعلان، باعتبارها الشركة المنفذة للوحات الدعائية للمختبر.

وطالبت اللجنة جميع مفوضي شركات الدعاية والإعلان وأصحاب الأنشطة الفردية في مجال الخط والإعلان بالنطاق الإداري لبلدية بنغازي، بضرورة التقيّد بالنُظم والتشريعات النافذة المعمول بها في شأن اللافتات وبآلية عمل اللجنة. (وال- بنغازي) ر ت

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