أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في طرابلس و بنغازي

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال ختام التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 27 يناير 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء في العاصمة طرابلس و مدينة بنغازي ..

-الدولار =4.38

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.37 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.70 دينار

-اليورو =4.82 دينار

-الباوند =5.72 دينار

-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =3.90 دينار

-الذهب الكسر عيار 161=18 دينار للجرام

اسعار العملات في بنغازي/

الدولار = 4.42

صك التنمية بنغازي = 4.75 دينار

اليورو = 4.85 دينار

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