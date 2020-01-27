أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في طرابلس و بنغازي

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال ختام التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 27 يناير 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء في العاصمة طرابلس و مدينة بنغازي ..
-الدولار =4.38
-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.37 دينار
-الدولار بشيك المصدق =4.70 دينار
-اليورو =4.82 دينار
-الباوند =5.72 دينار
-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =3.90 دينار
-الذهب الكسر عيار 161=18 دينار للجرام
اسعار العملات في بنغازي/
الدولار = 4.42
صك التنمية بنغازي = 4.75 دينار
اليورو = 4.85 دينار
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