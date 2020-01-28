لأول مرة.. منتدى(IFSWF) يعتمد التقييم الذاتي للمؤسسة الليبية للاستثمار

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نشر منتدى الصناديق السيادية اليوم التقييم الذاتي للمؤسسة الليبية للاستثمار -على صفحته الرسمية- وأكد المدير التنفيذي لمنتدى الصناديق السيادية أن المؤسسة الليبية للاستثمار لأول مرة تقدم تقييماً ذاتياً وتفصح عن مدى التزامها بـ “مبادئ سانتياغو”.

وأضاف مدير المنتدى أن هذه الخطوة مهمة في امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار لمعايير ومبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) هو منظمة تطوعية لصناديق الثروة السيادية العالمية الملتزمة بتعزيز ممارسات الحكم الرشيد وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي، كما يسعى IFSWF أيضًا إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

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