مؤسسة النفط: “السراج” لم يستشرنا فى اتفاقه مع “أردوغان”

قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الإثنين، إن أحدا لم يستشر المؤسسة بشأن الاتفاق البحرى المثير للجدل الذى وقعته حكومة الوفاق فى طرابلس مع تركيا، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وكان الإخوانى فايز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة “الوفاق” الموالية لتركيا فى طرابلس، قد وقع اتفاقات أمنية وبحرية مشبوهة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ما يخول للأتراك الدخول عسكريا إلى ليبيا لإعادة إنتاج الاحتلال العثمانى والسيطرة على ثروات الليبيين فى منطقة شرق المتوسط.

ويستهدف الاتفاق الذى وقعه السراج وأردوغان، الشهر الماضى، إقامة منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل التركى الجنوبى على البحر المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، متجاهلاً وجود جزر اليونان والمياه الإقليمية الخاصة بها، ما أثار غضبًا دوليا ومحليا.