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مؤسسة النفط: “السراج” لم يستشرنا فى اتفاقه مع “أردوغان”

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الإثنين، إن أحدا لم يستشر المؤسسة بشأن الاتفاق البحرى المثير للجدل الذى وقعته حكومة الوفاق فى طرابلس مع تركيا، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وكان الإخوانى فايز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة “الوفاق” الموالية لتركيا فى طرابلس، قد وقع اتفاقات أمنية وبحرية مشبوهة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ما يخول للأتراك الدخول عسكريا إلى ليبيا لإعادة إنتاج الاحتلال العثمانى والسيطرة على ثروات الليبيين فى منطقة شرق المتوسط.

ويستهدف الاتفاق الذى وقعه السراج وأردوغان، الشهر الماضى، إقامة منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل التركى الجنوبى على البحر المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، متجاهلاً وجود جزر اليونان والمياه الإقليمية الخاصة بها، ما أثار غضبًا دوليا ومحليا.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • سبحان الله كل السبب في امتداد هذه الحرب، كل السبب في الفوضى والفساد السنوات السابقة ، التدخل التركي، تدخل الشيطان، دعم الاٍرهاب ، كل ذلك سببه مصراتة ، المفروض كل القتال والقصف الجوي يتركز على مصراتة ، لماذا الميناء والمطار مفتوح في مصراتة واضح السبب لجلب المرتزقة والطيران المسير وكل أسلحة الدمار،، لو تحصلوا على مصراتة أهل طرابلس سوف يطردوا قوات مصراتة من اول لحظة وطرابلس يدخلها الجيش بدون قتال
    اللهم ارحم الشهداء وانصر الجيش الوطني ووحد ليبيا وحدة واحدة

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