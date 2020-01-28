اقتصاد

استقرار أسعار النفط بعد هبوطها نتيجة لتفشي فيروس كورونا في الصين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طوكيو-العنوان

استقرت عقود النفط الآجلة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعات على مدى الأيام الخمسة الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبا بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، فيما يشير بعض المحللين إلى أن الانخفاض ربما يكون انتهى.

وانخفض خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل، بعدما كان قد وصل يوم الإثنين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار، وذلك بعدما أدى تفشي الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة يوم الثلاثاء منخفضا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.

وتوقع بنك باركليز نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار عام 2020 بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي.

المصدر-(رويترز)

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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