بعد المليارين.. هل يصرف الرئاسي مليار دينار أخرى على الحرب؟

بعد المليارين يدعم المجلس الرئاسي الحرب بمليار آخر، بحسب قرار تداوله نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي يقضي بتخصيص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مبلغ مليار دينار لوزارة الدفاع يتم خصمها من الترتيبات المالية الاستثنائية لسنة 2020.

وبحسب القرار المتداول والذي لم ينشر على صفحات الرئاسي الرسمية فإن المبلغ سيتم توزيعه على أوجه صرف عدة تمثلت في نصف مليون دينار خصصت للمعدات والتجهيزات الأمنية العاجلة و300 مليون لدعم العمليات العسكرية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب و100 مليون لتأمين المرافق ومكافحة الجريمة و100 مليون لدعم المرافق الصحية.

ويأتي القرار المتداول والذي لم يتسنَّ لـ218 التأكد من صحته، في الوقت الذي حذر فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من حدوث عجز في ميزانية 2020 في حال استمر إغلاق الحقول النفطية.

مليارات صرفها الرئاسي على القتال في وقت أظهر فيه عدم قدرته على سد الفراغ الاقتصادي لسنوات وترك المواطن ينتظر ما يسد رمقه أمام المصارف وعدم النظر في البنية التحتية وتعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم من الحروب إضافة إلى أن تلك الأموال التي صرفت من ميزانية الدولة على الحرب لم تثمر سوى خسارة في الأرواح والجغرافيا.

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