ميناء الخمس بانتظار دخول عدد من السفن التجارية

ينتظر ميناء الخمس البحري دخول عدد من السفن التجارية إلى أرصفته حيث نشرت إدارة الميناء عبر تقرير حركتها اليومية بيانات حول وجود عدد من السفن في منطقة المخطاف.

ومن هذه السفن، السفينة “ام اس سي بيلي” وتحمل على متنها نحو 430 حاوية من البضائع والسلع المختلفة بالإضافة إلى وجود السفينة “بيرسيفت” التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية محملة بأكثر من 6 آلاف ونصف طن من الشعير الصب.

وأشارت إدارة الميناء في تقريرها إلى تواجد السفينة “أم اس سي نينا اف” محملة بحوالي 430 حاوية بضائع متعددة بالإضافة إلى سفن أخرى في انتظار دخولها.

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