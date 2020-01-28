اقتصاد

ليبيا تدرس الانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرضت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال اجتماعها الأول المنعقد صباح اليوم الثلاثاء برنامج عملها في متابعة وتقييم تنفيذ منطقة التجارة الحرة من حيث الآثار السلبية والإيجابية للانضمام إلى الاتفاقية.

واتفقت اللجنة التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق خلال اجتماعها المنعقد بمقر ديوان الوزارة على تشكيل اللجان الفرعية لتجارة السلع والتجارة في الخدمات ولجنة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى لجنة المنافسة ولجنة الاستثمار وأخيرا لجنة تسوية المنازعات، لتتولى هذه اللجان تقديم تقاريرها حول مدى الجدوى من الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتحديد العروض الأولية لتحرير السلع والخدمات وجداول الالتزامات، إلى جانب تقييم الإطار التنظيمي للاتفاقية.

يُشار إلى أن هذه اللجنة تتكون من مندوبين عن وزارات “المالية – الخارجية – التخطيط – الداخلية – التعليم – الصحة – الزراعة العدل – المواصلات والنقل – العمل – الشباب والرياضة – الثقافة – السياحة – ومصرف ليبيا المركزي واتحاد الغرف ومجلس رجال الأعمال”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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