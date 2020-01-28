اختتام أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال الليبيين ببلدية درنة

درنة 28 يناير 2020 (وال)- اختتمت ببلدية درنة شرقي ليبيا، أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال الليبيين، بحضور رئيس الاتحاد العام لغُرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية.

هذا وشارك في أعمال الملتقى التي اختتمت بقاعة فندق اللؤلؤة خلال يومي 24 – 25 يناير الجاري، بإشراف غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق، ورئيس الغرفة التجارية المشتركة الليبية المصرية، وغرفة التجارة والصناعة سرت، ومجلس رجال أعمال مدينة الزاوية.

وتناولت أعمال الملتقى التي أقيمت تحت شعار “الأزمة المالية والاقتصادية الليبية .. التشخيص والعلاج”، عدة محاور بينها :

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