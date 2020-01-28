اجتماع لبحث إقامة معرض للمنتجات المصرية ببلدية طبرق

درنة 28 يناير 2020 (وال)- عقد ببلدية درنة اجتماعًا موسعًا، ضم غرف التجارة والصناعة والزراعة بدرنة، وسرت وطبرق والمرقب، والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ومجلس رجال الأعمال.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش اختتام أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال المنعقد بفندق اللؤلؤة ببلدية درنة، بحضور رئيس اتحاد غُرف التجارة والصناعة والزراعة السيد إدريس عمران، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة السيد إبراهيم الجراري، ورؤساء غُرف التجارية بدرنة وسرت وطبرق، والمرقب، مُناقشة تسهيل الحركة التجارية بين ليبيا والجارة مصر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية حل المشاكل العالقة في الحدود البرية بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على فتح مقر للغرفة الليبية المصرية في مدينة طبرق، استعدادًا لإقامة معرض للمنتجات المصرية في مدينة طبرق خلال الفترة القادمة، بناء على الاتفاقية الموقعة مع اتحاد غُرف التجارة المصرية. (وال- درنة) ر ت

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