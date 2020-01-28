مالية الوفاق: الكبير يُمارس “الدكتاتورية الإدارية”

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، يستعمل أسلوب “الدكتاتورية الإدارية” برفضه الموافقة على صرف المرتبات، واصفة ذلك بـ”توغل سلطة الكبير وانفراده بالقرار”.

وأضافت الوزارة في بيان وجهت فيه نقدا شديدا للمصرف والكبير، أن “المركزي” أرجع أذونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارية الحكومية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020.

وأكدت الوزارة أن “هذه الحجة واهية وتنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل المصرف للوضع القانوني السائد، إذ إن المجلس الرئاسي ونتيجة لتأخر اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 قام بإصدار قرار بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة”.

وأشار البيان إلى أنه وبالرغم من “تعنت وتعسف محافظ المصرف، قامت الوزارة بتكرار المحاولة بإحالة تلك الإجراءات اليوم الثلاثاء، وبالرغم من توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة إلا أن المصرف ومحافظه ما يزال يضرب النصوص القانونية بعرض الحائط ويستعمل أسلوب الدكتاتورية الإدارية ويقوم بإرجاع تلك الإجراءات”.

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