لإرجاع حوالة مرتبات يناير للمرة الثانية..مالية الوفاق تصف الكبير بـ”الدكتاتور”

أخبار ليبيا24

حملت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء مصرف ليبيا المركزي و محافظه الصديق الكبير مسؤولية التأخير في صرف المرتبات للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإدارات الفنية المختصة بإنهاء إجراءات المرتبات قد أعدت أذونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات و الوحدات الإدارية الحكومية وأحالتها للمصرف المركزي بتاريخ 23 يناير و من ثم قام المركزي بإرجاعها بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 و هي حجة واهية و تنم عن عدم فهم مسؤولي المركزي للوضع القانوني وعدم متابعة المجلس الرئاسي، بحسب البيان.

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