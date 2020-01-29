مصلحة المطارات تتابع تطوير مطار مرتوبة

أعلنت إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات التابعة للهئية العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة عن مواصلة إشرافها ومتابعتها للمشاريع المتعاقد عليها لصالح المطارات بالحكومة الليبية ومنها تنفيذ مشروع إنشاء هنقر في مطار مرتوبة المدني بالجبل الأخضر.

وذكرت مصلحة المطارات -عبر منشور على صفحتها الرسمية- أن نسب الانجاز للمشروع في حالة ارتفاع وتقدم ملحوظ، بناءً على تعليمات رئيس الهيئة العامة ‎للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر بالاسراع في تنفيذ المشاريع حسب المدة الزمنية ‎لاستكمال المشاريع التي صدر بخصوصها تعليمات من رئيس الحكومة عبدالله الثني.

وأشارت المصلحة إلى أن الشركة المنفذة “شركة الابتهاج للمقاولات العامة” مستمرة في ‎تنفيذ مشروع إنشاء هنقر مطار مرتوبة المدني حسب الجدول الزمني للمشروع رغم الظروف الجوية القاسية.

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