“صحارى عين زارة”: مستمرون في إصدار بطاقات 10000 دولار وشحنها

نفى مصرف الصحارى/عين زارة بمدينة طرابلس- في إدراج له على صفحته الرسمية- ما أُثير من أنباء حول توقفه عن إصدار وشحن بطاقات الأغراض الشخصية ” 10000 دولار “،مُعلناً استمراره في استلام طلبات الزبائن الراغبين في الحصول علي هذه الخدمة كل يوم .

وأضاف المصرف في منشوره أن الحجز يتم بشكل فوري على أن يزور العميل المصرف وبحوزته المستندات اللازمة، صورة من الرقم الوطني وصورة من جواز السفر .

كما أورد “صحارى عين زارة” تعليمات بخصوص إتمام الإجراءات وتنويهات، منها أن أقل قيمة للحجز 500 دولار وأعلي قيمة 10000 دولار.. ولا يمكن إتمام الحجز في المنظومة للذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والسعر هو المعلن عنه في تاريخ الحجز بمنظومة مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى رسوم بيع النقد الأجنبي ، على ألا يتم فتح حساب للذين لا يحتفظون بحساباتهم لدى أي فرع من فروع مصرف الصحارى وفق الضوابط المعمول بها .

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