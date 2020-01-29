مستودع الزاوية النفطي يُعاير عدادات التعبئة

يواصل مستودع الزاوية النفطي قيامه بأعمال المعايرة السنوية للعدادات بعد أن تمت عملية معايرة عدادات الوقود المركبة على أذرع التعبئة بالموقع الجديد.

وذكرت إدارة المستودع على صفحة شركة البريقة أن عملية معايرة عدادات البنزين والديزل تمت بأذرع التعبئة للموقع القديم بالمستودع بإستخدام خزان المعايرة بسعة 5000 لتر .

تأتي هذه الإجراءات الفنية –كما جاء في المنشور – في إطار الإهتمام الذي توليه لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بالمستودعات النفطية التابعة لها وفق مستهدفات السلامة وحرصاً منها على استمرارية العمليات التشغيلية بكافة المواقع بما يكفل الرفع من مستوى الأداء ..

وأضافت الشركة أن هذه الأعمال بدأت منذ 9 أيام ضمن الخطة السنوية المعدة من قبل الشركة لضبط كميات الوقود عند التعبئة والتفريغ للحصول على أعلى مستويات الدقة والتي يتم تنفيذها من قبل مختصين وفنيي الآلات الدقيقة بالمستودع وبحضور عضو عن وزارة الإقتصاد لإصدار الشهائد المعتمدة المطلوبة للعدادات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية