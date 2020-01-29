الجزائر.. انطلاق منتدى الأعمال الجزائري الليبي

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انطلق في العاصمة الجزائر- بمشاركة واسعة من رجال الاعمال الليبيين- منتدى الأعمال الجزائري الليبي، بهدف تعزيز وتطوير التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

ترأس الوفد الليبي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في سبها، منصور السريتي، الذي عبر بدوره على قدرة الغرفة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين موضحاً رغبة 500 رجل أعمال ليبي للتوجه للسوق الجزائرية بهدف توريد سلع ومنتجات صناعية في حال ما تمكنت السلطات الجزائرية من تسهيل إجراءات التجار الليبيين.

ويشارك في أعمال المنتدى، كمال زريق، وزير التجارة الجزائري إلى جانب 300 رجل أعمال من البلدين يدرسون إقامة منطقة حدودية حرة تجارية في إطار تسهيل تصدير وتوريد السلع من وإلى ليبيا والجزائر.

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