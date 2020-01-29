إيقاف الإنتاج يكلف الدولة مئات ملايين الدولارات في عشرة أيام

أعلنت المؤسسة

الوطنية للنفط أن اجمالي قيمة الخسائر الناجمة عن إيقاف إنتاج النفط حتى 27 يناير

الحالي وصل إلى أكثر من 502 مليون دولار في غضون عشرة أيام.

وجددت المؤسسة

في بيان لها، الثلاثاء، دعوتها إلى إنهاء الإقفال غير القانوني، والسماح لها

باستئناف عمليات إنتاج النفط فورا، مشيرا إلى أن الإنتاج الآن وصل أكثر من 271 ألف

برميل في اليوم.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال، الاثنين، إنّ الإيرادات النفطية هي عمادُ الاقتصاد الليبي، ويدفع منها مرتبات 1.3 مليون مواطن ليبي، وإقفال إنتاجية النفط لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية.

يشار إلى أن الخسائر المادية؛ جراء إقفال الموانئ النفطية بلغت 318 مليون دولار حتى الآن، وفقا لآخر إحصائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

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