أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 29 يناير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 29 يناير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.315 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.335 دينار

اليورو = 4.73 دينار

الجنية الإسترليني 5.63 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.53 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدولار الكندي 2.73 دينار

الدينار الأردني 6.00 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.315 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ158.5 دينار

كسر الفضة 2.00 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.56 الجمهورية –4.60 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.