المالية: المركزي سبب تأخر صرف مرتبات يناير

عزت وزارة المالية تأخر صرف مرتبات يناير

الحالي إلى رفض مصرف ليبيا المركزي صرفها لحجج وصفتها بـ “الواهية” وتنم

عن عدم فهم المسؤولين بالمصرف للوضع القانوني السائد.

وأضافت الوزارة عبر

صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أنها أحالت أدونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات

والوحدات الإدارية الحكومية يناير على المركزي وقام بإرجاع كل المعاملات المالية

بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 .

ونوهت الوزارة إلى أن المركزي مستمر في ضرب

النصوص القانونية بعرض الحائط ويستمر بإرجاع معاملات الوزارة دون أي مبرر لافتة

إلى أن المركزي كان أكبر المعرقلين لإصدار الرئاسي قراراه رقم 1569لسنة 2019بشأن

الأذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة عملا لاحكام بقانون النظام المالي للدولة.

يشار إلى ان وزير المالية فرج بومطاري كان

قدم في 18 ديسمبر 2018 استقالته إلى المجلس الرئاسي بسبب قفز المركزي على الأدوات

التنفيذية.

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