الجزائر.. تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي لتركيا حتى 2024

الجزائر تستحوذ على 38 بالمئة من سوق الغاز التركي [عربي21]

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الاثنين، عن تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي إلى تركيا، حتى عام 2024.

وقال عرقاب إن “العقد تم توقيعه الأحد، على هامش أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجاء التوقيع على تمديد العقد بعد أكثر من عام على تفاهم بتجديد عقود توريرد الغاز إلى تركيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2019 حتى نفس الفترة من 2024، ورفع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليارات متر مكعب سنويا.

بينما كان ينص العقد السابق الذي كانت نهايته في 2019، على توريد كميات تقدر بـ4 مليارات متر مكعب سنويا.

وسيمكن الاتفاق، من تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين البلدين، وفق المسؤول الجزائري، الذي أضاف أن “الجزائر تستحوذ على 38 بالمئة من سوق الغاز التركي”.

وغادر الرئيس أردوغان الجزائر صباح الاثنين، بعد زيارة استمرت يومين، ليتوجه إلى غامبيا ثاني محطاته بالجولة الأفريقية، والتي تشمل السنغال أيضا.

