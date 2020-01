أخبار ليبيا24 كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء أن إجمالي الخسائر منذ بداية إغلاق الموانئ وصل إلى أكثر من 502 مليون دولار أمريكي. وأوضحت المؤسسة أن إنتاج ليبيا من النفط تضاءل إلى حوالي 271 ألف برميل في اليوم والتي أنتجت من حقل الشرارة لتزويد محطة توليد الكهرباء في أوباري. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تبعات إقفال إنتاج […]

