صعود طفيف للدينار أمام العملات الأجنبية

انخفضت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتراجع الدولار 4 قروش وتم تداوله عند الساعة الرابعة مساء بـ4.29 دنانير، وانخفض اليورو إلى 4.69 دنانير.

وشملت حالة الانخفاض الذهب عيار 18 كسر، حيث بيع الغرام الواحد منه بـ157 دينار.

كما تراجعت الليرة التركية على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا وبيعت بـ72 قرشا لليرة، وهبط أيضا الجنيه المصري عند الحدود الليبية المصرية وبيع مساء بـ26 قرشا، فيما بيع الدينار التونسي بـ1.53 دينار ليبي.

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