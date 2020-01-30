أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 30 يناير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 30 يناير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.37 و4.365 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.39 دينار
اليورو = 4.72 دينار
الجنية الإسترليني 5.57 دينار
الليرة التركية 0.72 دينار
الدينار التونسي 1.54 دينار
الجنية المصري 0.26 دينار
الدولار الكندي 2.74 دينار
الدينار الأردني 6.00 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.34 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ158 دينار
كسر الفضة 1.95 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار
دولار بشيك المصدق: 4.58 الجمهورية –4.62 التنمية دينار
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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