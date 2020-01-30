الوطنية للنفط: جيوش إلكترونية من الخارج هي من سيرت الحملات الدعائية لإغلاق الموانئ النفطية

قال رئيس المؤسسة

الوطنية للنفط مصطفى صنع الله،الخميس، إن دعوة إغلاق النفط في مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها “جيوش

إلكترونية ” من خارج ليبيا، وهي التي

تُسير هذه الحملات الدعائية لإغلاق النفط،

ولاتمثل لا الواقع الليبي ولا كل الليبيين.

وأضاف صنع الله في تصريح

مصور على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط أن

المكتب الإعلامي للمؤسسة يرصد ورصد دعوة الإقفال، ومتي أُطلق الهاشتاق لإغلاق

الموانىء النفطية في 16 من الشهر الحالي

على تمام الساعة 11 مساء ثم تم إخفاءه

لأسباب نعلمها، مشيرا إلى أن ما يحدث ماهو

إلا عمل وهمي عبر مواقع التواصل

الاجتماعية .

وأكد صنع الله أن الوقود متوفر بشكل جيد في المنطقة الشرقية والوسطى والنقص يتركز على كميات غاز الطهي فهي قليلة بسبب إغلاق الموانئ.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن جحم الخسائر بسبب إغلاق النفط بلغ أكثر من 500مليون دولار حتى الآن

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