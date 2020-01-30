“إيني”: عرقلة النفط في ليبيا كـ”قطع الأكسجين” عن الجسد

حث الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي الدبلوماسية الأوروبية التركيز على الأزمة الليبية.

وأشار ديسكالزي خلال لقائه مع صحفيين على هامش تقديم مشروع في مجال الطاقة إلى أنهم كانوا يأملون وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو ما لم يحدث، لذلك يجب أن تركز الدبلوماسية باستمرار على المشكلة الليبية التي لها العديد من التداعيات ليس عليهم فقط، بل على الليبيين أيضاً.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية بأن الوضع في ليبيا أصبح أكثر تعقيدًا مُشبّهاً عرقلة إنتاج النفط في البلاد بـ”قطع الأكسجين” عن الجسد.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد قدّرت خسائر وقف التصدير في الفترة ما بين الــ 18 و 27 من الشهر الجاري، بـ 502 مليون دولار “نصف مليار” بمتوسط خسائر يومية بلغ 50 مليون دولار.

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