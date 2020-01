جاك ما.. يتبرع بـ14 مليون دولار لتمويل أبحاث لقاح فيروس كورونا

جاك ما، مؤسس موقع علي بابا [RT]

تبرع جاك ما، مؤسس موقع علي بابا، وأغنى رجل في الصين، بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت المؤسسة إن 40 مليون يوان، أي حوالي 5.8 مليون دولار، ستذهب إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، بينما سيستخدم المبلغ المتبقي لدعم تدابير “الوقاية والعلاج”.

ويأتي تبرع علي بابا بعد أن أعلنت الشركة السبت أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة مليار يوان، أي 144 مليون دولار، لشراء مستلزمات طبية لمقاطعة ووهان وهوبي، حيث تفشى الفيروس.

كما تعمل الشركة أيضاً على توفير قدرة ذكاء اصطناعي حاسوبية مجانية لمنظمات البحث العلمي العامة لدعم أبحاثهم لإيجاد لقاح أو علاج للمرض.

