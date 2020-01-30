اقتصاد

النفط يتراجع بعد تحذيرات عالمية من “كورونا”

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس حيث سجل خام القياس العالمي في جلسة افتتاح اليوم 59.19 دولارا للبرميل منخفضا 62 سنتا بعدما سجل ارتفاعا أمس الأربعاء ومن جهته تراجع الخام الأمريكي 51 سنتا مسجلا 52.82 دولارا للبرميل.

يذكر أن الأسعار استقرت في الأيام القليلة الماضية، بعد اضطراب دفعها صوب أدنى مستوى في 3 أشهر في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لتقييم الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا المنتشر في الصين على النمو الاقتصادي والطلب على النفط ومنتجاته.

فيما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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