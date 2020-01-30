النفط يتراجع بعد تحذيرات عالمية من “كورونا”

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس حيث سجل خام القياس العالمي في جلسة افتتاح اليوم 59.19 دولارا للبرميل منخفضا 62 سنتا بعدما سجل ارتفاعا أمس الأربعاء ومن جهته تراجع الخام الأمريكي 51 سنتا مسجلا 52.82 دولارا للبرميل.

يذكر أن الأسعار استقرت في الأيام القليلة الماضية، بعد اضطراب دفعها صوب أدنى مستوى في 3 أشهر في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لتقييم الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا المنتشر في الصين على النمو الاقتصادي والطلب على النفط ومنتجاته.

فيما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

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