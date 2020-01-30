اقتصاد

وزارة العمل تبحث خطط تدريب الباحثين عن عمل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزارة العمل والتأهيل الأربعاء وضع الآليات التنفيذية للخطط التدريبية والتطويرية للعام 2020 بالتزامن مع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء للعام الجاري.

وتم الاتفاق على وضع آلية تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالباحثين عن عمل وبرامج رفع القدرات لموظفي الدولة خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع.

ويأتي ذلك في إطار إعلان مجلس الوزراء اعتماد عام 2020 عاما للتدريب والتطوير في اجتماع عقد برئاسة وزير العمل والوكيل العام للوزارة بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للتشغيل ومدير إدارة بناء القدرات بالوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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