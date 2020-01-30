صنع الله يناقش الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الخميس، مع الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت في حقلي البيضاء والهرم، استراتجية التطوير ورفع معدلات الإنتاج بهما.

وأبدت المؤسسة بعض الملاحظات على ما قدمه الائتلاف من عرض تفصيلي لنتائج الدراسة وخطة التطوير ورفع معدلات الإنتاج لتصل حوالي 80 ألف برميل في اليوم، التي سيقوم بتقديم خطة تطوير معدلة خلال الأيام القادمة مرفقة مع عرض مقترح لنوعية العلاقة التعاقدية.

يشار إلى أن الحقول المستهدفة من الدراسة تنتج حاليا أقل من 10 آلاف برميل في اليوم، وأن حقل الهرم لم يوضع على الإنتاج منذ اكتشافه في ستينييات القرن الماضي؛ نظرا لاحتوائه على خام ثقيل.

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