خطط يابانية لتشغيل حقل نفط ليبي متوقف منذ الستينيات

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت “حقل البيضاء والهرم” بالعاصمة البريطانية لندن، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2009.

وقام الائتلاف بعرض تفصيلي لنتائج الدراسة وخطة التطوير المثلى واستراتيجية التطوير لحقول البيضاء وحقل الهرم، وخطط رفع معدلات الإنتاج لتصل إلى حوالي 80 ألف برميل في اليوم.

ومن جهتها عبرت المؤسسة عن ارتياحها لما قدمه الائتلاف مبدية بعض الملاحظات التي اُخذت بعين الاعتبار وعلى ضوئها سيقوم الائتلاف بتقديم خطة تطوير معدلة خلال الأيام القادمة مرفقة بعرض مقترح لنوعية العلاقة التعاقدية.

يذكر أن الحقول المستهدفة من الدراسة تنتج حاليا أقل من 10 آلاف برميل في اليوم، وأن حقل الهرم لم يتم وضعه على الإنتاج منذ اكتشافه في ستينيات القرن الماضي نظرا لاحتوائه على خام ثقيل وفقا لما نشرته المؤسسة.

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