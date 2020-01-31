الوطنية للنفط: خسائرنا مع شركة إيني 9.4 مليون دولار يوميا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائرها مع شركة إيني الإيطالية في إجمالي الإنتاج، تقدر بحوالي مائة وخمسة وخمسين ألف برميل من النفط، ومائة وخمسة وأربعين مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مع خسارة في الإيرادات تقارب تسعة ملايين وأربعمائة ألف مليون دولار أمريكي يوميا.

وأرجعت المؤسسة كل هذه الخسائر إلى وقف الإنتاج بحقلي أبو الطفل والفيل اللذين تشرف على تشغيلهما شركة مليته للنفط والغاز ؛بسبب إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الشرقية، والإغلاق القسري لخطوط نقل النفط في حقول بالمنطقة الجنوبية؛ بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت مليشيات حفتر قد أغلقت موانئ النفط الرئيسية في ليبيا تزامنا مع اللقاء الدولي في برلين الذي يهدف لحل الأزمة الليبية، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط لإعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الشرقية.

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