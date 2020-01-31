النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد الخسائر الحادة التي شهدتها هذا الأسبوع بالتزامن مع معارضة منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها حالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل في جلسة الافتتاح، بعد أن انخفضت 2.5% في الجلسة السابقة فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته قالت مارجريت يانج محللة السوق لدى “سي.إم.سي ماركتس” إن قرار منظمة الصحة العالمية الذي يعارض فرض قيود على السفر والتجارة ضد الصين عزز ثقة السوق، رغم إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية