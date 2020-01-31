وصول شحنة ضخمة من أسطوانات غاز الطهي لميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول شحنة جديدة من أسطوانات غاز الطهي المنزلي تقدر بحوالي (37,000) أسطوانة حجم (11) كيلو إلى ميناء بنغازي البحري.

وأضافت الشركة أن هذه الشحنة تأتي كدفعة من ضمن كمية أكبر مخصصة للمنطقة الشرقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي لجميع المستودعات التابعة للشركة وبجميع المناطق.

وأشارت إدارة الشركة إلى أن وصول هذه الشحنات سيترتب عليها زيادة كمية إنتاج الأسطوانات المعبأة يوميا بغاز الطهي وستُخفف العبء عن المواطن في حصوله على أسطوانة الغاز.

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